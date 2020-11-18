السبت.. خبراء من مصر و9 دول في مؤتمر مستقبل الإعلام

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 08:00 م
أسامة هيكل وزير الإعلام
أسامة هيكل وزير الإعلام
ميسون أبو الحسن
Advertisements
تطلق وزارة الدولة للإعلام، يوم السبت القادم الموافق 21 نوفمبر، مؤتمر مستقبل الإعلام في العالم ، والذي يهدف إلى وضع تصور للإعلام محليًا وَدَوْلِيًّا في ظل التحولات الذكية في صناعة الإعلام.

ويناقش المؤتمر أهم التحديات التي تواجه الإعلام في مصر والعالم، من خلال تحليل الواقع الحالي للمشهد الإعلامي في العالم. 

كما يهدف المؤتمر إلى الخروج بتوصيات حول التعامل مع الإعلام الحديث، وتحديد المسئولية الأخلاقية للإعلام في ظل هذا التطور. ويعد هذا المؤتمر منصة دولية لتبادل الأفكار والاطلاع على الخبرات العالمية المختلفة في مجال الإعلام وتطويره.

ويأتي المؤتمر بشكل جديد حيث يجمع بين الحضور الفعلي والمداخلات الحية والمسجلة للتغلب على الظروف الراهنة التي يشهدها المجتمع الدولي بسبب أزمة كورونا. واستغلالا للتطور التكنولوجي.

ويشارك في المؤتمر عدد من الوزراء المصريين والعرب والخبراء من 9 دول عربية وأجنبية.

ودعت وزارة الدولة للإعلام المهتمين بتطوير الإعلام في مصر من خبراء وإعلاميين ومؤسسات إعلامية وطلبة الجامعات والمهتمين بالإعلام على مستوى العالم، للمشاركة في المؤتمر اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة ظهرًا بتوقيت القاهرة، ونتلقى الوزارة كل أسئلة المتابعين من مصر ومختلف الدول، وذلك من خلال الصفحة الرسمية لوزارة الدولة للإعلام.

أخبار تهمك

موعد مباراة الأهلي ضد أبو قير للأسمدة فى كأس مصر والقنوات الناقلة

منذ ساعة و 7 دقيقة

صفقة الـ40 مليون.. فشل مفاوضات سيراميكا كليوباترا مع نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الزمالك يقترب من الانتقال إلى البنك الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يكشف حقيقة عودة «الهداف»

منذ ساعتين و 40 دقيقة

رسمياً .. ثلاثي سيراميكا في صفوف نادي Z بالقسم الثاني

منذ ساعتين و 32 دقيقة

كورونا يجتاح الكرة المصرية.. تعرف على أبرز النجوم المصابين بالفيروس

منذ ساعة و 12 دقيقة

موسيماني يُحدد بديل نجم الأهلي في حال غيابه عن نهائي إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - إصابة مدرب الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل .. انخفاض جديد لسعر الدولار بالبنوك المصرية

منذ حوالي 6 ساعات

هاني الناظر يصدم الجميع بتطور خطير لفيروس كورونا

منذ يوم

عاجل.. نجم الأهلي يغيب شهرًا كاملًا بسبب الإصابة

منذ حوالي 22 ساعة

الزمالك يقترب من حسم صفقة قوية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - غياب نجم الأهلي عن مواجهة كأس مصر

منذ 39 دقيقة

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ يوم

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل نهائي إفريقيا

منذ ساعتين و 34 دقيقة

ريال مدريد يفتح التحقيق في "طرد" جناح برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:36 م

عاجل - إصابة مدرب الزمالك بفيروس كورونا

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل نهائي إفريقيا

05:36 م

عاجل .. انخفاض جديد لسعر الدولار بالبنوك المصرية

02:20 م

كورونا يجتاح الكرة المصرية.. تعرف على أبرز النجوم المصابين بالفيروس

06:57 م

صفقة الـ40 مليون.. فشل مفاوضات سيراميكا كليوباترا مع نجم الزمالك

04:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»