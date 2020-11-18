الإسكان: مكاسب سياسية رائعة من مشاركة مصر في إنشاء المشروعات بإفريقيا

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 07:57 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، عن أبرز المكاسب السياسية والاقتصادية من المشاركة في إنشاء المشروعات الكبيرة داخل القارة الإفريقية.

وأشار "خطاب"، خلال مداخلة تليفونية لـ فضائية "تين"، إلى أن هناك مكاسب سياسية رائعة تشير إلى عودة الدور المصري في تنفيذ المشروعات المتنوعة على مستوى العالم، والدول الإفريقية، والعمق الإفريقي مع الدول الشقيقة.

وأضاف أن هذه المشروعات تكون نموذجًا ناجحًا للعلاقات السياسية والاقتصادية، لافتًا إلى أن مصر لها دور كبير في مشروعات التنمية بمختلف القارة الإفريقية ومن بينها مشروع سد روفيجي في تنزانيا.

وذكر أن حضور وزيري الإسكان والكهرباء الاحتفال التنزاني بتحويل مجرى سد روفيجي يساهم في الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروع.

وتابع أن وزير الكهرباء أكد العمل على استقدام المهندسين التنزانيين لتدريبهم في مصر على التعامل مع السد الجديد.


شارك الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى الاحتفال بتحويل مجرى نهر روفيجى لاستكمال تنفيذ جسم السد الرئيسى، بمشروع إنشاء سد ومحطة جيوليوس نيريرى لتوليد الطاقة الكهرومائية بتنزانيا بقدرة 2115 ميجاوات، على نهر روفيجي، بمنخفض شتيجلرز جورج، بدولة تنزانيا، وذلك بحضور رئيس الوزراء التنزانى، قاسم ماجاليوا، وعدد من الوزراء التنزانيين، والسفير حمدى لوزا، نائب وزير الخارجية، والسفير محمد جابر أبوالوفا، سفير مصر بتنزانيا.

وضم الوفد المصرى مسئولى وزارتى الكهرباء والإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والبنوك المصرية، حيث وفر البنك الاهلى المصرى وبنك مصر خطابات ضمان للمشروع بـ450 مليون دولار، وكذا مسئولي التحالف المصرى المنفذ للمشروع، "شركتى المقاولون العرب، والسويدي إلكتريك"، وعلى رأسهم المهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، وصادق السويدى، رئيس مجلس إدارة شركة السويدى إلكتريك، والمهندس أحمد العصار، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس وائل حمدى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة السويدى إلكتريك.

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