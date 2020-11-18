التسعيرة 3 جنيهات.. تفاصيل حملة مكبرة على التكاتك في طلخا بالدقهلية

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 07:56 م
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
شهدت مدينة طلخا اليوم الأربعاء حملة مكبرة علي التكاتك تمكنت من مصادرة المخالف منها ووضعت تعريفه محددة تقدر ب 3 جنيهات.

ترأس الحملة عاطف سعد نائب رئيس مركز ومدينة طلخا، ونجح في مصادرة 5 تكاتك لعدم ترخيصهم من الوحدة المحلية وشدد على ضرورة ترخيص كافة التكاتك بنطاق الوحدة.

وقام نائب رئيس مركز ومدينة طلخا يرافقه الاستاذ أنور عبد الهادي رئيس الوحدة المحلية بدميرة بوضع تعريفة ركوب للتوكتوك ب3 جنيهات داخل القرية مراعاة لظروف المواطنين وخاصة طلاب وطالبات المدارس.

وأكد سعد أن تعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بالاستماع للمواطنين وتحقيق مطالبهم المشروعة في كافة القطاعات.

وشدد نائب طلخا، علي أن الحملة في إطار تعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتحسين البيئة العامة وتلبية احتياجات والعمل على رضا المواطنين، ووفقا لتوجيهات محمد أمين رئيس مركز ومدينة طلخا.
التسعيرة 3 جنيهات.. تفاصيل حملة مكبرة على التكاتك في طلخا بالدقهلية
التسعيرة 3 جنيهات.. تفاصيل حملة مكبرة على التكاتك في طلخا بالدقهلية
التسعيرة 3 جنيهات.. تفاصيل حملة مكبرة على التكاتك في طلخا بالدقهلية
التسعيرة 3 جنيهات.. تفاصيل حملة مكبرة على التكاتك في طلخا بالدقهلية
التسعيرة 3 جنيهات.. تفاصيل حملة مكبرة على التكاتك في طلخا بالدقهلية
التسعيرة 3 جنيهات.. تفاصيل حملة مكبرة على التكاتك في طلخا بالدقهلية
التسعيرة 3 جنيهات.. تفاصيل حملة مكبرة على التكاتك في طلخا بالدقهلية
التسعيرة 3 جنيهات.. تفاصيل حملة مكبرة على التكاتك في طلخا بالدقهلية
التسعيرة 3 جنيهات.. تفاصيل حملة مكبرة على التكاتك في طلخا بالدقهلية
التسعيرة 3 جنيهات.. تفاصيل حملة مكبرة على التكاتك في طلخا بالدقهلية
التسعيرة 3 جنيهات.. تفاصيل حملة مكبرة على التكاتك في طلخا بالدقهلية
التسعيرة 3 جنيهات.. تفاصيل حملة مكبرة على التكاتك في طلخا بالدقهلية

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ يوم

رسمياً .. ثلاثي سيراميكا في صفوف نادي Z بالقسم الثاني

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل نهائي إفريقيا

منذ ساعتين و 47 دقيقة

موعد مباراة الأهلي ضد أبو قير للأسمدة فى كأس مصر والقنوات الناقلة

منذ ساعة و 20 دقيقة

الوداد البيضاوي يكشف حقيقة اقتراب نجمه من الانتقال للزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - إصابة مدرب الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يكشف حقيقة عودة «الهداف»

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل .. انخفاض جديد لسعر الدولار بالبنوك المصرية

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة قوية

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة الـ40 مليون.. فشل مفاوضات سيراميكا كليوباترا مع نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

هاني الناظر يصدم الجميع بتطور خطير لفيروس كورونا

منذ يوم

ريال مدريد يفتح التحقيق في "طرد" جناح برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

كورونا يجتاح الكرة المصرية.. تعرف على أبرز النجوم المصابين بالفيروس

منذ ساعة و 25 دقيقة

نجم الزمالك يقترب من الانتقال إلى البنك الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يُحدد بديل نجم الأهلي في حال غيابه عن نهائي إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - غياب نجم الأهلي عن مواجهة كأس مصر

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:36 م

عاجل - إصابة مدرب الزمالك بفيروس كورونا

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل نهائي إفريقيا

05:36 م

عاجل .. انخفاض جديد لسعر الدولار بالبنوك المصرية

02:20 م

الوداد البيضاوي يكشف حقيقة اقتراب نجمه من الانتقال للزمالك

07:58 م

صفقة الـ40 مليون.. فشل مفاوضات سيراميكا كليوباترا مع نجم الزمالك

04:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»