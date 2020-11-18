التسعيرة 3 جنيهات.. تفاصيل حملة مكبرة على التكاتك في طلخا بالدقهلية



وقام نائب رئيس مركز ومدينة طلخا يرافقه الاستاذ أنور عبد الهادي رئيس الوحدة المحلية بدميرة بوضع تعريفة ركوب للتوكتوك ب3 جنيهات داخل القرية مراعاة لظروف المواطنين وخاصة طلاب وطالبات المدارس.



وأكد سعد أن تعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بالاستماع للمواطنين وتحقيق مطالبهم المشروعة في كافة القطاعات.



وشدد نائب طلخا، علي أن الحملة في إطار تعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتحسين البيئة العامة وتلبية احتياجات والعمل على رضا المواطنين، ووفقا لتوجيهات محمد أمين رئيس مركز ومدينة طلخا.



شهدت مدينة طلخا اليوم الأربعاء حملة مكبرة علي التكاتك تمكنت من مصادرة المخالف منها ووضعت تعريفه محددة تقدر ب 3 جنيهات.ترأس الحملة عاطف سعد نائب رئيس مركز ومدينة طلخا، ونجح في مصادرة 5 تكاتك لعدم ترخيصهم من الوحدة المحلية وشدد على ضرورة ترخيص كافة التكاتك بنطاق الوحدة.