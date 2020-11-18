أستاذ طب نفسي: 15% من مرضى السمنة يعانون من حالة نهم الأكل (فيديو)

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 07:55 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قالت الدكتورة هبة عيسوي، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، إن الأكل لكي يكون صحي من الناحية النفسية، لابد من يتناول حال الجوع، ولكن البعض قد يقوم بتناول الطعام وهو غير جائع أكثر من مرة، ولذلك البعض قد يحرج بتناول الأكل مع أقاربه بسبب هذا الأمر، وهذه الحالة هي اضطراب نفسي، وتعتبر من أكثر الأمراض المنتشرة في العالم.

وتابعت "عيسوي"، حواره مع الإعلاميتان أمينة مهدي وإيناس الليثي ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الأربعاء، أن البعض يتناول الأكل ويستخدمه كحالة لتفريغ الطاقة السلبية، مشيرًا إلى أن الشخص الذي يتناول الطعام بسرعة وكثير وهو غير جائع، فهذا يعني أن الشخص يعاني من مشكلة نفسية.

ولفتت إلى أن أي شخص يُعاني من ضغوط أو مشاكل نفسة أو أسرية يبدأ بتناول كميات كبيرة من الأكل، ولا يشعر بحالة الشبع، مضيفة أن 15% من مرضى السمنة يعانون من حالة نهم الأكل.

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