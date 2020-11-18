المريخ يفوز على أبو كبير والكورونا تلغى ودية المقاولون

Advertisements

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي المريخ البورسعيدي على نظيره بأبو كبير، بهدفين مقابل هدف وحيد، في لقاء ودي جمع بينهما مساء اليوم الأربعاء ضمن استعدادات الموسم الكروي الجديد.



سجل ثنائية المريخ أحمد هاشم وبكار، وتعد هذه الودية هى الأخيرة للمريخ قبل بدء منافسات القسم الثاني عن مجموعة القاهرة والقناة.



والغيت ودية المريخ أمام فريق المقاولون العرب والتي كان من المقرر لها أن تلعب يوم الجمعة المقبل، ويرجع سبب ذلك لإكتشاف أكثر من حالة إيجابية مصابة بفيروس كورونا بين صفوف الفريق.



ويلعب المريخ ضمن المجموعة الثانية القاهرة والقناة بدوري القسم الثاني، وتفتتح مباريات المجموعة يوم الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الحالي.