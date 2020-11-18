الجنايني يكشف عن تطورات الحالية الصحية لثلاثي المنتخب بعد الإصابة بكورونا

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 07:50 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، عن تطورات الحالة الصحية لثلاثي لاعبي المنتخب الوطني محمد صلاح ومحمد النني وأحمد حسن كوكا بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وقال "الجنايني" في اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء أن محمد صلاح أجرى المسحة الثالثة والنتيجة مازالت إيجابية.

وأضاف أن حالة اللاعبين الثلاثة بسيطة ولم تظهر عليهم أية أعراض حتى الآن، نافيًا ما تردد بشأن ظهور نتيجة إيجابية رابعة لأحد اللاعبين واستمراره في المشاركة ولعب مباراة توجو التي انتهت بفوز مصر بثلاثية نظيفة.

وأوضح أن المسئول الطبي لناديي ليفربول وآرسنال تواصلا مع اللجنة الطبية باتحاد الكرة للاطمئنان على حالة كل من محمد صلاح ومحمد النني والإطلاع على البروتوكول العلاجي المتبع لهما.

كما أعرب عن سعادته بفوز مصر على توجو، مستطردًا " طول عمري متأكد من قدرة هؤلاء اللاعبين وحاطين فيهم ثقة رغم كل الظروف الصعبة".

وتابع "الفوز جعل مصر تصدر مجموعتها وتصبح قاب قوسين أو أدنى للوصول إلى بطولة أفريقيا"، لافتًا إلى أن وصول ثلاث فرق من مصر إلى نهائي الكونفيدرالية ودوري أبطال أفريقيا هو إنجاز حقيقي للدولة المصرية.

هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 109 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101288 حالة حتى الأمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 275 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 111284 حالة من ضمنهم 101288 حالة تم شفاؤها، و6481 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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