هشام الخياط محذرًا من موجة كورونا الثانية: أناشد الحكومة إغلاق المطاعم والكافيهات (فيديو)

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 07:49 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور هشام الخياط، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية، إن 10% من المواطنين يلتزمون فقط بالإجراءات الاحترازية، محذرا من الموجة الثانية من فيروس كورونا «البسو الماسكات».

وناشد الخياط في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء، بإغلاق المطاعم والنوادي والكافيهات، لعدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، مع عدم إغلاق الاقتصاد بشكل كلي.

حذر من الموجة الثانية لفيروس كورونا، قائلا: "الموجة الثانية ستأتي بشراسة كبيرة عن الأولى بسبب أن أعراضها تختلف عن الموجة الأولى".

وأضاف أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية: «للأسف ممكن من تعرض للإصابة أن تأتيه الإصابة مرة أخرى»، مؤكدا أن المشكلة الأساسية أننا لا نرتدي الكمامة.

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