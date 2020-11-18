خبير: 3 قضايا مهمة سيتم مناقشتها في القمة الإماراتية البحرينية الأردنية

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قال فراس النعسان، المحلل السياسي، إن قمة أبوظبي تأتي ضمن الجهود التنسيقية بين الدول الثلاثة، الإمارات والبحرين والأردن، إذ تسعى الإمارات دائمًا إلى التنسيق بين الدول المؤثرة في المنطقة.



وأضاف النعسان، خلال لقائه قناة الغد، أن المنطقة العربية تشهد عددًا من القضايا الهامة، أبرزها القرار الأمريكي بتقليص عدد القوات العسكرية في المنطقة، وملف السلام مع إسرائيل، والانتخابات الأمريكية وما آلت إليه.



وأوضح أن الدول الثلاثة، بالإضافة إلى مصر، وقعت اتفاقيات سلام مع إسرائيل، على أن تكون هذه الاتفاقيات داعمة للقضية الفلسطينية، بحسب ما أكدت عليه السياسة الإماراتية.



وأكد المحلل السياسي، أن القمة الثلاثية ستناقش تطورات القضية الفلسطينية، إذ ستكون هذه القمة مؤشرًا نحو التنسيق مع دول الخليج والمغرب ومصر.



وأشار إلى أن هناك تنسيقا أمنيا وعسكريا لعقد القمة الثلاثية، إذ أنها تأتي بعد يومين من انطلاق المناورات العسكرية بين الإمارات ومصر والبحرين والأردن، وهناك أهمية كبرى للقاء القادة لبحث مستقبل المنطقة المتقلب الذي يحتاج إلى التحضير الجيد.



وتعقد في أبو ظبي قمة ثلاثية بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، والملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، والملك عبد الله الثاني عاهل الأردن.



وتناقش القمة عددا من التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وتداعياتها وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.



