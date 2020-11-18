خبير سياسي: نتنياهو يصرف الأنظار عن أزمته الداخلية بعدوان جديد على سوريا (فيديو)

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قال محمد نادر العمري، المحلل السياسي، إن الحكومة الإسرائيلية تعاني من تأزم في الأوضاع الداخلية، خاصة بعد الاحتجاجات التي شهدتها البلاد بسبب فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية.



وأضاف العمري، خلال لقائه قناة الغد، أن العدوان الإسرائيلي على سوريا جاء بعد ساعات قليلة من إعلان وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، كريستوفر ميلر، نيته بخفض عدد القوات الأمريكية في العراق، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل خطرًا على أمنها القومي، لذا لجأت إلى أساليب الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لعدم سحب قواتها من المنطقة.



وأوضح المحلل السياسي، أن العدوان الإسرائيلي على سوريا له أبعاد سياسية تتعلق بالسياسة الأمريكية والرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.



وأشار إلى أن إسرائيل تريد أن تكبل الإدارة الأمريكية القادمة ضمن المسار الذي رسمته تل أبيب وواشنطن من خلال رفع وتيرة الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.



وأكد المحلل السياسي، أن هناك ضغوط إسرائيلية تمارس على الجانب الروسي لعدم إعطاء سوريا مقومات الردع الحقيقية للتصدي للاعتداء الإسرائيلي.



وأفاد المرصد السوري بارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي، الذي استهدف مواقع في سوريا إلى عشرة قتلى.



وأعلن جيش الاحتلال شن غارات جوية على مواقع عسكرية سورية ردا على زرع متفجرات في الجولان على يد مجموعات تقودها قوات إيرانية، وذلك حسب قوله.



