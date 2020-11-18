تكريم الفنان الراحل محمود مرسي بدار الأوبرا يوم الأحد بحضور نجوم الفن

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تقرر تكريم الفنان الراحل محمود مرسي في دار الأوبرا المصرية بأكبر تجمع فني في صالون الفنانة مديحة حمدي الثقافي وذلك يوم الأحد الموافق 22 نوفمبر.







ويحضره عدد من الفنانين وذلك برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب ومن أبرز النجوم الحاضرين للتكريم اشرف عبدالغفور واشرف زكى وسامح الصريطي وسميره عبد العزيز وسميحه ايوب واحمد ماهر ورشوان توفيق ومجدى صبحى وعزه لبيب وهانى كمال ومنال عبداللطيف.