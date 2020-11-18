عضو الغرف السياحية: وزير الآثار يتابع أزمة القطاع منذ بداية جائحة كورونا.. فيديو

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 08:08 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال ناصر ترك، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن وزير الآثار يجري اجتماعات مع الاتحاد بصفة دورية لمناقشة الأزمة منذ بداية الجائحة.

وأوضح ترك في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدم برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن السياحة أكثر قطاع في الاقتصاد يعاني معاناة شديدة.

وأشار عضو الاتحاد المصري، إلى أنه تم تأجيل كل الخطط والأعمال منها المديونات لبداية العام المقبل لتخفيف عن كاهل العاملين بالقطاع.

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