الكشف عن مواعيد مباريات الجولات المتبقية في الدوري السعودي للمحترفين

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 07:36 م
بوابة الفجر
وكالات
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كشفت لجنة المسابقات في الدوري السعودي للمحترفين، عن مواعيد مباريات الجولات المتبقية من الدور الأول من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين) من المرحلة السابعة حتى الخامسة عشر.

وحددت اللجنة الخامس من ديسمبر المقبل موعدا لانطلاق المرحلة السابعة، على أن تختتم مواجهات المرحلة الخامسة عشر يوم 25 يناير2021، حسبما أوضح الموقع الألكتروني الرسمي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين اليوم الأربعاء.

وكانت لجنة المسابقات في الرابطة قد أجرت تعديلات في أيام بعض المراحل المحددة، وذلك في ظل وجود مباريات مؤجلة بسبب نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ومواعيد مباريات دور الستة عشر من النسخة الجديدة للمسابقة، إلى جانب مواعيد بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

أضاف الموقع أنه تم عقد اجتماعات تنسيقية خلال الفترة الماضية مع لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، إضافة إلى ممثلي ناديي (الهلال والنصر) المتأهلين لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وممثلي ناديي (الشباب والاتحاد) المشاركين في قبل نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، فيما يخص مواعيد مباريات الدوري المتعلقة بمشاركات الأندية الأخرى.

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