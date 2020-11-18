بعد سداسية إسبانيا .. اتحاد الكرة الألماني يطالب الأندية باحترام تقليص الرواتب

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 07:31 م
بوابة الفجر
وكالات
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دعا اتحاد لاعبي كرة القدم الألمان الأندية إلى معاملة أعضائه باحترام وإنصاف في الجدل الدائر حول تقليص الرواتب خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.

 

وطلبت العديد من أندية الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) من اللاعبين تخفيض الأجور عندما تم تعليق المسابقة في مارس الماضي بسبب الوباء. عادت مباريات كرة القدم في مايو الماضي، لكن في ظل حضور قليل للجماهير أو خلف أبواب مغلقة، وتسببت موجة ثانية من الوباء إلى إغلاق المدرجات مرة أخرى.

 

وقال كارستن راميلو، نائب رئيس الاتحاد في بيان اليوم الأربعاء: "يحق للاعبين الحصول على مزاياهم المضمونة تعاقديا. لذلك من غير المقبول أن تمارس الأندية الفردية ضغوطا على اللاعبين وتهددهم بالعقوبات".

 

أضاف راميلو "بشكل خاص، ينبغي ألا يتعرض اللاعبون للسخرية علنا. بصفتنا نقابة للاعبين، نتوقع التعامل مع هذه المشكلة بسرية وجدية".

 

رغم ذلك، أعرب اللاعب السابق في منتخب ألمانيا عن تفهمه للأندية المتضررة من الخسائر المالية التي تتفاوض مع لاعبيها بشأن التنازل الجزئي عن الراتب.

 

أكد راميلو: "نحن على دراية بالوضع الاقتصادي الصعب للعديد من الأندية. في العديد من المكالمات الهاتفية ومؤتمرات الفيديو مع اللاعبين، كنا نجيب على الأسئلة ونقدم المشورة القيمة بشأن قانون العمل".

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