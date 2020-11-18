عاجل - غياب نجم الأهلي عن مواجهة كأس مصر

تأكد غياب محمد هاني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى عن المشاركة فى مباراة أبو قير للاسمدة المقرر إقامتها يوم 21 نوفمبر الجارى فى دور الثمانية لكأس مصر.





وكان محمد هاني قد تعرض لإصابة فى الركبة خلال مشاركتة مع المنتخب فى مباراة توجو التى أقيمت فى مصر.





ويخضع محمد هاني لبرنامج علاجى مكثف، لتجهيزة للنهائى الإفريقي، أمام الزمالك.





وضرب الأهلي موعدًا مع الزمالك في المباراة النهائية، بعدما نجح في تخطي عقبة نادي الوداد المغربي، بعد الفوز عليه في مباراة نصف النهائي بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، مجموع لقائي الذهاب والعودة.





ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية بين الأهلي والزمالك، يوم 27 من شهر نوفمبر الجاري، على أرضية ملعب القاهرة الدولي.



