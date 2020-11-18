وزارة العدل تطلق أول سيارة توثيق متنقل (صور)

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 07:31 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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أطلقت وزارة العدل اليوم وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أول سيارة توثيق متنقل مجهزة بأحدث المعدات والنظم الفنية لدعم فروع التوثيق التي تشهد ازدحامًا جماهيرًا؛ بهدف سرعة إنهاء معاملات طالبي الخدمة من خلال بوابة مصر الرقمية للحد من حالات التكدس التي تشهدها بعض الفروع.. وذلك في إطار حرص وزارة العدل على تطوير خدمات التوثيق المقدمة من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وتنويع أساليب تقديمها تيسيرًا على طالبي الخدمة.


كما يمكن لهذه الفروع المتنقلة إجراء معاملاتها لمن يرغب من المواطنين أو الأشخاص الاعتبارية في الانتقال إليهم وفق القواعد المنظمة، وذلك من خلال الاتصال على رقم الهاتف ( 01555559875 ) لحجز موعد.
وزارة العدل تطلق أول سيارة توثيق متنقل (صور)
وزارة العدل تطلق أول سيارة توثيق متنقل (صور)
وزارة العدل تطلق أول سيارة توثيق متنقل (صور)
وزارة العدل تطلق أول سيارة توثيق متنقل (صور)
وزارة العدل تطلق أول سيارة توثيق متنقل (صور)
وزارة العدل تطلق أول سيارة توثيق متنقل (صور)
وزارة العدل تطلق أول سيارة توثيق متنقل (صور)
وزارة العدل تطلق أول سيارة توثيق متنقل (صور)
وزارة العدل تطلق أول سيارة توثيق متنقل (صور)
وزارة العدل تطلق أول سيارة توثيق متنقل (صور)
وزارة العدل تطلق أول سيارة توثيق متنقل (صور)
وزارة العدل تطلق أول سيارة توثيق متنقل (صور)
وزارة العدل تطلق أول سيارة توثيق متنقل (صور)
وزارة العدل تطلق أول سيارة توثيق متنقل (صور)
وزارة العدل تطلق أول سيارة توثيق متنقل (صور)
وزارة العدل تطلق أول سيارة توثيق متنقل (صور)
وزارة العدل تطلق أول سيارة توثيق متنقل (صور)
وزارة العدل تطلق أول سيارة توثيق متنقل (صور)
وزارة العدل تطلق أول سيارة توثيق متنقل (صور)
وزارة العدل تطلق أول سيارة توثيق متنقل (صور)
وزارة العدل تطلق أول سيارة توثيق متنقل (صور)
وزارة العدل تطلق أول سيارة توثيق متنقل (صور)

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