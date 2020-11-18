أسرة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد تهدى الإذاعة والتليفزيون القرآن كاملا برواية ورش



وقد حضر تسليم الإهداء أعضاء اللجنة الموحدة الأستاذ الدكتور عبد الكريم صالح الأستاذ بجامعة الازهر ورئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف والاستاذ الدكتور بشير دعبس الأستاذ بجامعة الأزهر عضو لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف وفضيلة الشيخ سيد عبد المجيد وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف وعبد العزيز عمران رئيس الإدارة المركزية للبرامج الدينية بالتليفزيون والذي أهداه اللواء طارق عبد الباسط هذه التلاوات أيضا لاذاعتها بقنوات التليفزيون والمصري وجميع القنوات التابعة للهيئة الوطنية للإعلام.



والتي يذاع اول جزء منها يوم ٣٠ ١١ الجاري وقد اعطى الأستاذ محمدنوار رئيس الاذاعة تعليماته بعد تسملها بسماعها منها من المتخصصين باللجنة الموحدة للقراء والمبتهلين بالهيئة الوطنية للإعلام.

من جانبه قال عبد العزيز عمران –رئيس الإدارة المركزية للشئون الدينية بالتليفزيون-: يعد هذا الإهداء السابقة الأولى من نوعها فى العصر الحديث، وأراها لم ولن تتكرر، فقد سبق الشيخ عبد الباسط مولانا الشيخ الحصرى، ومنذ ذلك الحين لم نعثر على مفاجأة سارة تثلج صدور الملايين مثلما تحققت اليوم، مما يجعلنا نسجد لله شاكرين على عطياه ونعمه التى لا تعد ولا تحصى.





وأضاف عمران: إن هذه الخاتمة المرتلة قد سجلت بدولة المغرب بناء على طلب من جلالة الملك الحسن الثاني الذي أهداها لروح والدة الملك محمد الخامس عام ١٩٨٦م قبل وفاة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بعامين، في مدة لم تتجاوز ١٣ يوما، وقد حضر تسجيلها فضلية الشيخ زرق خليل حبة (رحمه الله) بناء عن دعوة من القصر الملكي بالمغرب، وقد أحضر الشيخ الجليل نسخة من التسجيلات على شرائط ريل ( ربع بوصة ) وأعيد الاستماع إليها من المشايخ رزق خليل حبة والشيخ محمود أمين طنطاوي والشيخ محمود برانق وتم مراجعتها وأرسلت لتذاع بالإذاعة والتليفزيون الرسمي بالمملكة المغربية، وقد اتخذت أسرة الشيخ عبد الباسط حيال الحفاظ عليها أن نقلتها على شرائط كاست بعد انقراض أجهزة الربع بوصة وبعد استحداث وسائل النشر الحديثة قامت الأسرة بنقلها على سيديهات، وظل النقل بالأستديوهات الخاصة لمدة تقرب من العام، الأمر الذي تكلف مايقرب من المائة ألف جنيه في بدايات القرن الحالي. ثم أرسلتها إلى لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف في عام ٢٠٠٤م وتم اعتمادها.



واختتم الساعاتى: ومما يعرف عن الإذاعة المصرية بما فيها شبكة القرآن الكريم أنها لا تذيع تلاوات مرتلة غير رواية حفص عن عاصم -سوى لفضيلة الشيخ محمود خليل الحصري- وبهذا الإهداء وبعد المراجعة يصبح الشيخ عبد الباسط عبد الصمد هو الشيخ الثاني الذي يذاع له تلاوات مرتلة بغير رواية حفص لأول مرة في تاريخ الإذاعة المصرية.



وجدير بالذكر أيضا ان الراوي ( ورش ) هو من أصول مصرية وانتشرت روايته بالمدينة ودول المغرب العربي وكثير من دول العالم.

كشف محمد الساعاتى المتحدث الرسمى لنقابة محفظى وقراء القرآن الكريم العامة بمصر عن تفاصيل المفاجأة السارة لعموم المسلمين على مستوى الكرة الأرضية، والتى شهدها مبنى ماسبيرو فى الثانية عشرة ظهر اليوم الأربعاء الموافق 18112020م عندما أهدت أسرة الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد –الملقب بصاحب الحنجرة الذهبية وصوت مكة- ممثلة في نجله اللواء طارق عبد الباسط عبد الصمد نسخة من القرآن الكريم كاملا بصوته مسجلة برواية ورش عن عن نافع، إلى الإعلامى محمد نوار -رئيس الاذاعة المصرية- الذى أعطى تعليماته بعد تسملها بسماعها من قبل المتخصصين باللجنة الموحدة للقراء والمبتهلين بالهيئة الوطنية للإعلام.