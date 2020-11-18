سمسطا يستعير لاعب بنى سويف ويواجه القيس وديا

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 07:17 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
Advertisements
نجح مجلس إدارة مركز شباب سمسطا في ضم عادل نور، لاعب بني سويف لمدة عام على سبيل الإعارة ضمن صفقاته استعدادا لدوري القسم الثاني.

عادل نور من مواليد 1999 ويجيد اللعب بمركز وسط الملعب والمهاجم.

ويقود سمسطا جهاز فني مكون من علي حسن رمضان، مدير فني، علي عبدالعظيم إمام، مدرب عام، عمرو أبو النور، مدرب مساعد، هاني جمال، مدرب حراس المرمى، أحمد كمال، مدير الكرة، ومجدي صلاح إداري.

ويخوض سمسطا تجربة ودية غدا بملعبه أمام مركز شباب القيس وذلك استعدادا لمواجهة طهطا الرياضى بإفتتاحية دورى القسم الثانى.

فيما ضمت القائمة الاولى للفريق 8 لاعبين وهم "محمد أحمد حسين "الزينى"، محمود محمد علي"بنوا"، بلال عبد الباسط، محمد جمال "كوليبالي"، حسام حسن، محمد رجب ، أحمد رمضان، ومرزوق حسن".

سمسطا الرياضى نجح في اقتناص بطاقة الصعود للقسم الثاني عقب تصدره المجموعة الرابعة بدوري القسم الثالث برصيد 48 نقطة في إنجاز تاريخي للفريق، ليصبح الفريق الممثل الثالث لبني بالقسم الثاني بمجموعة الصعيد.

أخبار تهمك

كورونا يجتاح الكرة المصرية.. تعرف على أبرز النجوم المصابين بالفيروس

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل نهائي إفريقيا

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل .. انخفاض جديد لسعر الدولار بالبنوك المصرية

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة الـ40 مليون.. فشل مفاوضات سيراميكا كليوباترا مع نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

هاني الناظر يصدم الجميع بتطور خطير لفيروس كورونا

منذ يوم

عاجل - إصابة مدرب الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

رسمياً .. ثلاثي سيراميكا في صفوف نادي Z بالقسم الثاني

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل - غياب نجم الأهلي عن مواجهة كأس مصر

منذ 35 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يغيب شهرًا كاملًا بسبب الإصابة

منذ حوالي 22 ساعة

موسيماني يُحدد بديل نجم الأهلي في حال غيابه عن نهائي إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة قوية

منذ حوالي 11 ساعة

موعد مباراة الأهلي ضد أبو قير للأسمدة فى كأس مصر والقنوات الناقلة

منذ ساعة

نجم الزمالك يقترب من الانتقال إلى البنك الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ يوم

ريال مدريد يفتح التحقيق في "طرد" جناح برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يكشف حقيقة عودة «الهداف»

منذ ساعتين و 36 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:36 م

عاجل - إصابة مدرب الزمالك بفيروس كورونا

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل نهائي إفريقيا

05:36 م

عاجل .. انخفاض جديد لسعر الدولار بالبنوك المصرية

02:20 م

كورونا يجتاح الكرة المصرية.. تعرف على أبرز النجوم المصابين بالفيروس

06:57 م

صفقة الـ40 مليون.. فشل مفاوضات سيراميكا كليوباترا مع نجم الزمالك

04:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»