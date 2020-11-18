سمسطا يستعير لاعب بنى سويف ويواجه القيس وديا

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نجح مجلس إدارة مركز شباب سمسطا في ضم عادل نور، لاعب بني سويف لمدة عام على سبيل الإعارة ضمن صفقاته استعدادا لدوري القسم الثاني.



عادل نور من مواليد 1999 ويجيد اللعب بمركز وسط الملعب والمهاجم.



ويقود سمسطا جهاز فني مكون من علي حسن رمضان، مدير فني، علي عبدالعظيم إمام، مدرب عام، عمرو أبو النور، مدرب مساعد، هاني جمال، مدرب حراس المرمى، أحمد كمال، مدير الكرة، ومجدي صلاح إداري.



ويخوض سمسطا تجربة ودية غدا بملعبه أمام مركز شباب القيس وذلك استعدادا لمواجهة طهطا الرياضى بإفتتاحية دورى القسم الثانى.



فيما ضمت القائمة الاولى للفريق 8 لاعبين وهم "محمد أحمد حسين "الزينى"، محمود محمد علي"بنوا"، بلال عبد الباسط، محمد جمال "كوليبالي"، حسام حسن، محمد رجب ، أحمد رمضان، ومرزوق حسن".



سمسطا الرياضى نجح في اقتناص بطاقة الصعود للقسم الثاني عقب تصدره المجموعة الرابعة بدوري القسم الثالث برصيد 48 نقطة في إنجاز تاريخي للفريق، ليصبح الفريق الممثل الثالث لبني بالقسم الثاني بمجموعة الصعيد.

