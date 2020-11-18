بفستان متألق..نجلاء بدر أمام مرايتها على أنغام عمرو دياب

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شاركت الفنانة نجلاء بدر صورة من أحدث جلسات تصوير لها وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "بدر" بفستان متألق وميك أب صاخب وشعر منسدل على كتفها أمام مرآه وكتبت قائله: "أودام مرايتها" وهي أغنية للنجم عمرو دياب.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة نجلاء بدر مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "الفتوة" والذي حقق نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الدرامية.