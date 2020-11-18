الصحة العالمية: لم نعتمد أي لقاح حتى الآن.. ونتائج فايزر مبشرة وأمامه هذا التحدي (فيديو)

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أكد أمجد الخولي، استشاري الأوبئة في منظمة الصحة العالمية، أنه حتى الآن لم تعتمد المنظمة أي لقاح فعال ضد فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنها تقوم حاليًا بمراجعة التجارب الإكلينيكية لهذه اللقاحات.



وقال "الخولي" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء أنه مع نهاية شهر نوفمبر الحالي ستكون أغلب اللقاحات المُعلن عنها قد أنهت المرحلة الثالثة من تجاربها.



وأشار إلى أن المنظمة لن تعتمد أي لقاح إلا بعد التأكد من فعاليته وأمانه، موضحًا أن نتائج لقاح فايزر حتى الآن مبشرة ولكن هناك بعض التحديات التي قد تواجه الشركة المتمثلة في نقل هذا اللقاح حيث يحتاج إلى درجة حرارة أقل من 80 تحت الصفر.



وأوضح أن خطورة الموجة الثانية من فيروس كورونا جاء من تزامنها مع فصل الشتاء، لافتًا إلى أنه حتى الآن لم تحدث الزيادة في مصر ولكن من المتوقع زيادة الأعداد.



وتابع "الكمامة وحدها لا تعطي حماية كبيرة ولابد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وهذا يقع على عاتق المجتمع بشكل أكبر من الحكومة لأن هذه الإجراءات أخف بكثير من الآثار الجانبية للإغلاق".



هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 109 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101288 حالة حتى الأمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 275 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 111284 حالة من ضمنهم 101288 حالة تم شفاؤها، و6481 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.