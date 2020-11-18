موعد مباراة الأهلي ضد أبو قير للأسمدة فى كأس مصر والقنوات الناقلة

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 07:03 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لخوض معركة جديدة ببطولة كأس مصر أمام أبو قير للأسمدة، وذلك في إطار منافسات دور الثمانية من المسابقة.


ويستعد الأهلي للقاء غريمه التقليدي نادي الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر له يوم 27 نوفمبر الجاري، وذلك على إستاد القاهرة الدولي.


ويسعى الشياطين الحمر لمواصلة سلسلة الإنتصارات الذي وصل لها الفريق بعدما تأهل لدور الثمانية من بطولة كأس مصر، عقب فوزه على الترسانة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقان يوم 30 سبتمبر الماضي، على "ملعب الأهلي" السلام السابق.


ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي القادمة ضد فريق أبو قير للأسمدة فى الكأس، يون السبت الموافق 21 نوفمبر الجاري.


وستُذاع على شبكة قنوات أون تايم سبورت ON TIME SPORT ، على القمر الصناعي نايل سات، بجانب البث الأرضي.


ويذكر أن صعد الأهلي بعد فوزه على فريق الوداد المغربي، بهدف نظيف، في مباراة الذهاب الذى أقيمت على ستاد محمد الخامس، قبل أن يحسم لقاء الإياب، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وعلى الجانب الآخر تأهل الزمالك إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، على حساب فريق الرجاء المغربي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إياب دور نصف النهائى، بعدما حقق فوزا هاما فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى.

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