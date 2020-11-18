أشرف أبو الهول عن اجتماع فتح وحماس: "يا فرحة ما تمت"(فيديو)

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 07:10 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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علق الكاتب أشرف أبو الهول، المتخصص في الشأن الفلسطيني، على اجتماع حركتي فتح وحماس بالقاهرة قائلا « يا فرحة ما تمت خدها الغراب وطار».

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفة، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «كان هناك فترة في المصالحة فعلا، حيث جاء الوفدان إلى القاهرة منذ 4 اجتماعات، وظهرت أخبار إيجابية حول قرب التوصل إلى مصالحة»، مردفا «إسرائيل أرسلت خطابا إلى السلطة الفلسطينية بشأن إعادة التنسيق وهو ما أفسد المفاوضات».

وأضاف «مسألة التنسيق ليست خيانة لكنها أمر اضطراري، كون الولايات المتحدة حاصرت السلطة من الخارج وأوقفت المساعدات»، مؤكدا وجود تنسيق أمني بين حماس وإسرائيل، فضلا عن أن تل أبيب تجبر قطر على منح أموال لحماس.

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