إصابة نجم فولفسبورج بفيروس كورونا

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 07:00 م
بوابة الفجر
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أعلن نادي فولفسبورج الألماني إصابة لاعبه مارين بونجراتشيتش بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وذلك خلال تواجده ضمن صفوف المنتخب الكرواتي.

وعاد بونجراتشيتش أمس الثلاثاء إلى فولفسبورج، ويخضع بالفعل للعزل الصحي، وبعد تأكد إصابته بالعدوى، سيغيب عن صفوف الفريق في مباراته المقررة أمام شالكه يوم السبت المقبل ضمن منافسات الدوري الألماني (بوندسليجا).

وكان بونجراتشيتش قد سجل مشاركته الأولى مع المنتخب الكرواتي يوم الأربعاء الماضي في المباراة الودية التي انتهت بالتعادل مع المنتخب التركي 3 / 3 .

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