إحالة مُحضر للتحقيق بعد إكتشاف القاضي تزويره في محرر رسمي بقضية قتل متظاهري حدائق القبة

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 06:55 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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أمرت الدائرة الاولي إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة بإحالة موظف " محضر " من محكمة الاميرية الجزئية الي النيابة العامة للتحقيق معه بتهمة التزوير واستعمال محرر مزور، وذلك خلال جلسة محاكمة 8 ضابط و3 امناء شرطة بتهمة قتل متظاهري حدائق القبة خلال أحداث يناير 2011.. والتي قررت تأجيل نظرها لجلسة 2 ديسمبر المقبل لإستكمال للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستسار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين حسن السايس وطارق محمود محمد وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وسكرتارية طارق فتحي

تعود الواقعة عندما استخدم محضر محكمة الاميرية الجزئية مستند اثبت فيه عدم استدلاله علي عنوان اثنين من المجني عليهم فالوقت الذي تبين للمحكمة حضور المجني عليهما داخل قاعة المحكمة وأقروا بإقامتهما في العنوان المدون بمستند المحضر وانهما لم يغادرا مكان اقامتهما فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم بعد ان وجهت للمحضر تهمة التزوير واستعمال محرر مزوز.


كانت النيابة العامة قد اتهمت 8 ضابط و3 امناء شرطة من قسم شرطة حدائق القبة بقتل المتظاهريين في غضون عام 2011 اثناء أحداث شهر يناير.

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