رامز جلال يهنئ الثنائي أحمد حلمي ومنى زكي بعيد ميلادهم

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 07:04 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
هنأ الفنان رامز جلال الفنانة منى زكي وأحمد حلمي بعيد ميلادهم وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "جلال" قائلا: "عيد ميلاد سعيد لمنى وحلمي" وذلك بصور جمعته بهم.



يذكر أن الثنائي أحمد حلمي ومنى زكي يحتفلان اليوم بعيد ميلادهم وهم يعتبران من أبرز ثنائي الوسط الفني الذي أحبهم الجماهير العريقة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رامز جلال الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

صفقة الـ40 مليون.. فشل مفاوضات سيراميكا كليوباترا مع نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - غياب نجم الأهلي عن مواجهة كأس مصر

منذ 37 دقيقة

هاني الناظر يصدم الجميع بتطور خطير لفيروس كورونا

منذ يوم

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل نهائي إفريقيا

منذ ساعتين و 32 دقيقة

ريال مدريد يفتح التحقيق في "طرد" جناح برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

رسمياً .. ثلاثي سيراميكا في صفوف نادي Z بالقسم الثاني

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل .. انخفاض جديد لسعر الدولار بالبنوك المصرية

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الزمالك يقترب من الانتقال إلى البنك الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يُحدد بديل نجم الأهلي في حال غيابه عن نهائي إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يكشف حقيقة عودة «الهداف»

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل - إصابة مدرب الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يغيب شهرًا كاملًا بسبب الإصابة

منذ حوالي 22 ساعة

الزمالك يقترب من حسم صفقة قوية

منذ حوالي 11 ساعة

كورونا يجتاح الكرة المصرية.. تعرف على أبرز النجوم المصابين بالفيروس

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ يوم

موعد مباراة الأهلي ضد أبو قير للأسمدة فى كأس مصر والقنوات الناقلة

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

بحضور نجوم الفن أحمد حلمي ومنى زكي يحتفلا بعيد ميلادهما (صور)

جولة مع الفنانين.. أحمد سعيد عبد الغني بعد وفاة والده: مع السلامة يا حبيبي

بيحب صحابه أوي.. السقا وحلمي ومنى زكي يقعون في قبضة مقالب رامز جلال

ياسمين عبدالعزيز تهنئ أحمد حلمي ومنى زكي بعيد ميلادهما

"أبيض وأسود".. إنجي وجدان تحتفل بعيد ميلاد أحمد حلمي ومنى زكي

بعد تهنئتها لعيد ميلادهما تعرف علي الأعمال التي جمعت ياسيمن عبد العزيز وأحمد خلمي ومني زكي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:36 م

عاجل - إصابة مدرب الزمالك بفيروس كورونا

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل نهائي إفريقيا

05:36 م

عاجل .. انخفاض جديد لسعر الدولار بالبنوك المصرية

02:20 م

كورونا يجتاح الكرة المصرية.. تعرف على أبرز النجوم المصابين بالفيروس

06:57 م

صفقة الـ40 مليون.. فشل مفاوضات سيراميكا كليوباترا مع نجم الزمالك

04:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»