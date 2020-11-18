رامز جلال يهنئ الثنائي أحمد حلمي ومنى زكي بعيد ميلادهم

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هنأ الفنان رامز جلال الفنانة منى زكي وأحمد حلمي بعيد ميلادهم وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتب "جلال" قائلا: "عيد ميلاد سعيد لمنى وحلمي" وذلك بصور جمعته بهم.







يذكر أن الثنائي أحمد حلمي ومنى زكي يحتفلان اليوم بعيد ميلادهم وهم يعتبران من أبرز ثنائي الوسط الفني الذي أحبهم الجماهير العريقة.