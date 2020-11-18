أحمد عبد العزيز يحدد المرحلة الثانية لعلاج نجم الأهلي

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 06:31 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements

يخضع محمود متولي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غدًا لفحص طبي تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز رئيس اللجنة الطبية بالأهلي. 

ومن جانبه قال الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، إن اللاعب خضع لفحص طبي اليوم وحالته مطمئنة للغاية.

وأضاف أن متولي سيخضع لفحص طبي تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز، لتحديد المرحلة الثانية من برنامج العلاج الطبيعي، الذي يخضع له اللاعب حاليًّا.

وأجرى متولي جراحة الرباط الصليبي مؤخرًا، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز، رئيس اللجنة الطبية بالنادي. 

ويستعد الأهلي حاليًّا لمواجهة فريق أبوقير للأسمدة، المحدد لها السبت المقبل على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

أخبار تهمك

الأهلي يُجيب.. هل يغيب محمد هاني عن نهائي أبطال أفريقيا ؟

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ يوم

الزمالك يقترب من حسم صفقة قوية

منذ حوالي 10 ساعات

هاني الناظر يصدم الجميع بتطور خطير لفيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

عرض جديد من الأهلي لانقاذ صفقة بيكهام

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل نهائي إفريقيا

منذ ساعة

الزمالك يكشف حقيقة عودة «الهداف»

منذ ساعة و 10 دقيقة

صفقة الـ40 مليون.. فشل مفاوضات سيراميكا كليوباترا مع نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

نجم الزمالك يقترب من الانتقال إلى البنك الأهلي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل - إصابة مدرب الزمالك بفيروس كورونا

منذ ساعتين

رسمياً .. ثلاثي سيراميكا في صفوف نادي Z بالقسم الثاني

منذ ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يغيب شهرًا كاملًا بسبب الإصابة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل .. انخفاض جديد لسعر الدولار بالبنوك المصرية

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يُحدد بديل نجم الأهلي في حال غيابه عن نهائي إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يفتح التحقيق في "طرد" جناح برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يتحدث عن الموجة الثانية لكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:36 م

عاجل - إصابة مدرب الزمالك بفيروس كورونا

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل نهائي إفريقيا

05:36 م

عاجل .. انخفاض جديد لسعر الدولار بالبنوك المصرية

02:20 م

صفقة الـ40 مليون.. فشل مفاوضات سيراميكا كليوباترا مع نجم الزمالك

04:59 م

رسمياً .. ثلاثي سيراميكا في صفوف نادي Z بالقسم الثاني

05:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»