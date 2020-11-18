مصرع 2 وإصابة ثالث في تصادم سيارة ملاكي بدراجة بخارية بقنا

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 06:29 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
Advertisements
لقى إثنين مصرعهما وأصيب طبيب ثالث، مساء اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع موتوسيكل بالقرب من بنزينة الجزيرية بقنا.



تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارا يفيد إصابة بولي ثروت، طبيب، 29 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج، عنتر محمد، 23، وجثة مجهولة الهوية.



تم تحرير محضر بالواقعة واخطرات النيابة العامة ونقل المصاب لمستشفى قنا العام

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

الزمالك يكشف حقيقة عودة «الهداف»

منذ ساعة و 13 دقيقة

الزمالك يقترب من حسم صفقة قوية

منذ حوالي 10 ساعات

نجم الزمالك يقترب من الانتقال إلى البنك الأهلي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل نهائي إفريقيا

منذ ساعة و 7 دقيقة

هاني الناظر يصدم الجميع بتطور خطير لفيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يتحدث عن الموجة الثانية لكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ يوم

صفقة الـ40 مليون.. فشل مفاوضات سيراميكا كليوباترا مع نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يُجيب.. هل يغيب محمد هاني عن نهائي أبطال أفريقيا ؟

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عرض جديد من الأهلي لانقاذ صفقة بيكهام

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - إصابة مدرب الزمالك بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يغيب شهرًا كاملًا بسبب الإصابة

منذ حوالي 20 ساعة

رسمياً .. ثلاثي سيراميكا في صفوف نادي Z بالقسم الثاني

منذ ساعة

موسيماني يُحدد بديل نجم الأهلي في حال غيابه عن نهائي إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل .. انخفاض جديد لسعر الدولار بالبنوك المصرية

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يفتح التحقيق في "طرد" جناح برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

مصرع وإصابة 6 فى تصادم ميكروباص بـ"توك توك" ببني سويف

عاجل.. ننشر أسماء ضحايا تصادم الصحراوي الشرقي بقنا

عاجل| مصرع وإصابة 9 أشخاص في حادث مروع بقنا

مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادثي سير ببني سويف

مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارة بدراجة بخارية بقنا

إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتين بقنا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:36 م

عاجل - إصابة مدرب الزمالك بفيروس كورونا

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل نهائي إفريقيا

05:36 م

عاجل .. انخفاض جديد لسعر الدولار بالبنوك المصرية

02:20 م

صفقة الـ40 مليون.. فشل مفاوضات سيراميكا كليوباترا مع نجم الزمالك

04:59 م

رسمياً .. ثلاثي سيراميكا في صفوف نادي Z بالقسم الثاني

05:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»