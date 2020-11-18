مصرع 2 وإصابة ثالث في تصادم سيارة ملاكي بدراجة بخارية بقنا

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لقى إثنين مصرعهما وأصيب طبيب ثالث، مساء اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع موتوسيكل بالقرب من بنزينة الجزيرية بقنا.







تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارا يفيد إصابة بولي ثروت، طبيب، 29 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج، عنتر محمد، 23، وجثة مجهولة الهوية.







تم تحرير محضر بالواقعة واخطرات النيابة العامة ونقل المصاب لمستشفى قنا العام