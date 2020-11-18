مبابي يهدد صفقة راموس في باريس سان جيرمان

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 06:30 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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تحدثت تقارير صحفية فرنسية، عن حقيقة مفاوضات مسؤولي باريس سان جيرمان، للتعاقد مع الدولي الإسباني سيرجو راموس قائد ريال مدريد.


وصفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن خبر تقدم مسؤولي باريس سان جيرمان، بعرض لقائد ريال مدريد سيرجو راموس بالزائف.


وأوضحت الصحيفة أن خبر مفاوضات باريس سان جيرمان مع راموس ما هوا إلا إستراتيجية للضغط على مسؤولي ريال مدريد في مفاوضات التجديد لقائد الملكي.


ومن المقرر أن ينتهي عقد المدافع الدولي الإسباني سيرجو راموس لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الملكي، في صيف 2021.


من جانبه أكدت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن ارتباط باريس سان جيرمان بضم راموس شائعة ليس لها أساس متين.


وأوضحت الصحيفة أن إدارة بي إس جي لم تتقدم بأي عرض لضم راموس من ريال مدريد.


وأتمت الصحيفة أن خسائر باريس سان جيرمان الإقتصادية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا المستجد، تمنع إنضمام راموس إلى حديقة الأمراء، بل يفضل ناصر الخليفي رئيس النادي الفرنسي، تمديد تعاقد كيليان مبابي.


وينتهي تعاقد كيليان مبابي صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان، مع فريقه الفرنسي مع في صيف 2022.

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