تصريحات نارية من "بومبيو" بسبب تصرفات تركيا "العدوانية"

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إلى تحرك أوروبي أمريكي مشترك لمواجهة تصرفات تركيا في الشرق الأوسط.

وقال بومبيو في تصريحات لصحيفة "لو فيجارو الفرنسية"، إن الإدارة الأمريكية وأوروبا بحاجة إلى العمل المشترك لمواجهة تصرفات تركيا في الشرق الأوسط خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي الذي أجرى زيارة أخيرا إلى فرنسا: "نتفق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن تصرفات تركيا في الآونة الأخيرة عدوانية للغاية".

وأشار إلى دور تركيا في تأجيج الحرب بإقليم ناغورني قره باغ، وكذلك تحركاتها العسكرية في ليبيا والبحر المتوسط.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي الأربعاء الماضي، أنه سيجري جولة خارجية تشمل 7 دول من حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا والقوقاز والشرق الأوسط، بهدف تثبيت عقوبات إيران ودعم استقرار المنطقة.