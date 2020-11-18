الين الياباني يعوض ثلثي خسائر الاسبوع الماضي

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 06:36 م
بوابة الفجر
Advertisements
ارتفع الين الياباني على نحو هامشي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الاربعاء على الرغم من البيانات اقتصادية بسبب القيود في الولايات المتحدة والتفاؤلات بشأن اختبارات لقاح كورونا.

وعوض الين تقريبا ثلثي الخسائر الحادة التي تكبدها في الأسبوع الماضي بعد إعلان فايزر أنها طورت لقاحا فعالا لكوفيد-19، حيث بلغ مستوى التحسن 104.04 مقابل الدولار.

في المقابل، عانت العملات الاسيوية للمخاطرة وذلك باستثناء اليوان الصيني في ظل ضغط البيانات الاقتصادية الأمريكية الباهتة على المعنويات بشكل عام، حيث خففت قوة بيانات الإنتاج الصناعي الصيني الضغط على اليوان ليبلغ مستوى 6.5485، وهو أدنى مستوى في 29 شهرا.  


ولم يطرأ تغير يذكر على الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي، واستقر اليورو عند 1.1867 دولار، بعد كان تحركه طفيف على خلفية أنباء اللقاح خلال الأسبوع الماضي.

أخبار تهمك

عرض جديد من الأهلي لانقاذ صفقة بيكهام

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد يفتح التحقيق في "طرد" جناح برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يُجيب.. هل يغيب محمد هاني عن نهائي أبطال أفريقيا ؟

منذ ساعتين و 7 دقيقة

موسيماني يُحدد بديل نجم الأهلي في حال غيابه عن نهائي إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة الـ40 مليون.. فشل مفاوضات سيراميكا كليوباترا مع نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

رسمياً .. ثلاثي سيراميكا في صفوف نادي Z بالقسم الثاني

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يغيب شهرًا كاملًا بسبب الإصابة

منذ حوالي 20 ساعة

هاني الناظر يصدم الجميع بتطور خطير لفيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل نهائي إفريقيا

منذ ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يتحدث عن الموجة الثانية لكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة قوية

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل .. انخفاض جديد لسعر الدولار بالبنوك المصرية

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الزمالك يقترب من الانتقال إلى البنك الأهلي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

الزمالك يكشف حقيقة عودة «الهداف»

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ يوم

عاجل - إصابة مدرب الزمالك بفيروس كورونا

منذ ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:36 م

عاجل - إصابة مدرب الزمالك بفيروس كورونا

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل نهائي إفريقيا

05:36 م

عاجل .. انخفاض جديد لسعر الدولار بالبنوك المصرية

02:20 م

صفقة الـ40 مليون.. فشل مفاوضات سيراميكا كليوباترا مع نجم الزمالك

04:59 م

رسمياً .. ثلاثي سيراميكا في صفوف نادي Z بالقسم الثاني

05:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»