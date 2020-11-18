الين الياباني يعوض ثلثي خسائر الاسبوع الماضي

ارتفع الين الياباني على نحو هامشي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الاربعاء على الرغم من البيانات اقتصادية بسبب القيود في الولايات المتحدة والتفاؤلات بشأن اختبارات لقاح كورونا.





وعوض الين تقريبا ثلثي الخسائر الحادة التي تكبدها في الأسبوع الماضي بعد إعلان فايزر أنها طورت لقاحا فعالا لكوفيد-19، حيث بلغ مستوى التحسن 104.04 مقابل الدولار.





في المقابل، عانت العملات الاسيوية للمخاطرة وذلك باستثناء اليوان الصيني في ظل ضغط البيانات الاقتصادية الأمريكية الباهتة على المعنويات بشكل عام، حيث خففت قوة بيانات الإنتاج الصناعي الصيني الضغط على اليوان ليبلغ مستوى 6.5485، وهو أدنى مستوى في 29 شهرا.









ولم يطرأ تغير يذكر على الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي، واستقر اليورو عند 1.1867 دولار، بعد كان تحركه طفيف على خلفية أنباء اللقاح خلال الأسبوع الماضي.