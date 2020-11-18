عمرو دياب عن تركي آل الشيخ : نعم الأخ والصديق في وقت الشدة

وجه الفنان عمرو دياب تحية للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وذلك بعد مساندته للمنتج الفني حمادة اسماعيل أحد أصدقاء الهضبة المقربين .





وخضع حمادة اسماعيل لعملية جراحية طارئة في مدينة نيويورك بعد تعرضه لوعكة صحية هناك، ونشر اللهضبة صورة تجمع آل الشيخ وحمادة اسماعيل وعلق عليها قائلًا : "نعم الأخ والصديق في وقت الشدة .. شكرًا أبو ناصر".





وكان الهضبة قد دعم من قبل صديقه المنتج الفني حمادة اسماعيل فور انتشار خبر أزمته الصحية، وقام عبر حسابه الرسمي في تويتر بإعادة نشر تغريدة تركي أل الشيخ، والتي جاء فيها:"يجري أخي وصديقي الأستاذ محمد اسماعيل عملية جراحيه حساسه الان في نفس المستشفى أدعو له بنجاحها وبالشفاء"، وعلق عمرو دياب:"اتمني لصديقي حماده اسماعيل الشفاء العاجل".





ثم عاد عمرو دياب ونشر صورة أخرى تجمعه بحمادة اسماعيل عبر حسابه على موقع "انستجرام" وعلق عليها قائلًا: "حمد الله على السلامة ياصاحبي".





كان الهضبة قد طرح مؤخرًا أحدث أغنياته بعنوان "الجو جميل" وهي من كلمات محمد القياتي، ألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد عادل، وميكس أمير محروس.



