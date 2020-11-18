هل الجلطات المعوية من مضاعفات الكورونا؟.. أستاذ جهاز هضمي يجيب

Advertisements

قال الدكتور محمد المنيسي، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بكلية القصر العيني، إن فيروس كورونا لا تتأثر بالحرارة أو الرطوبة، وإنما تتأثر بعادات البشر خاصة في فصل الشتاء الذي يصبح فيها الناس أكثر قربًا وأقل في التهوية وهو ما يساعد على سرعة انتشاره.



وأضاف "المنيسي" في لقائه ببرنامج "الطبيب" المذاع على فضائية "المحور" أن كورونا تتسبب في حدوث التهاب هذه الالتهابات تساعد على حدوث التجلطات الأكثر شيوعًا في أوردة القدم ثم جلطات الرئة وبعدها جلطات المخ وأخيرًا الجلطات المعوية أو ما يعرف بالذبحات المعوية".



وأكد أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بكلية القصر العيني، أنه حتى الآن لم يحدث أي تغيير في أعراض الفيروس، مشيرًا إلى أنه أقل تأثيرًا على المعدة حيث يسبب للكبار بنسبة 10% أعراض القيء والإسهال وارتفاع درجات الحرارة وفقدان حاستي الشم والتذوق فيما تقل هذه النسبة عند الأطفال.



هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 109 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101288 حالة حتى الأمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 275 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 111284 حالة من ضمنهم 101288 حالة تم شفاؤها، و6481 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية