حسم مصير لوف مع ألمانيا بعد الخسارة الكارثية أمام إسبانيا

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 06:00 م
بوابة الفجر
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كشفت تقارير صحفية ألمانية، أن يواكيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا باقٍ في منصبه، بالرغم من الخسارة الفادحة أمام إسبانيا 6-0 في دوري الأمم الأوروبية.

وأكدت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء من مصدر موثوق أن لوف،  سيبقى مع المنتخب حتى بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها مساء أمس الثلاثاء من نظيره الإسباني.

وأوضحت (د.ب.أ) أن هذا الأمر ورد خلال محادثة جرت بين فريتس كيلر، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، وأوليفر بيرهوف مدير المنتخب ولوف/60 عاما بعد عودة بعثة المنتخب ( المانشافت) من إشبيلية إلى مطار ميونخ اليوم.

كانت صحيفة "بيلد" الألمانية أوردت تقريرا عن هذا الموضوع في وقت سابق، وأفادت بأن الاستقالة أو الإقالة غير مطروحة للنقاش.

كان المنتخب الإسباني قد تأهل إلى الدور قبل النهائي للنسخة الثانية من بطولة دوري أمم أوروبا بفوزه الكاسح والتاريخي 6 / صفر على نظيره الألماني مساء أمس في الجولة السادسة الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة بدوري القسم الأول للبطولة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي أقسى هزيمة يمنى بها المنتخب الألماني منذ 89 عاما، وسيقود لوف المنتخب إلى بطولة أوروبا في العام المقبل رغم ذلك.

ويرتبط لوف مع المنتخب الألماني بعقد يستمر حتى بطولة كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر .

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