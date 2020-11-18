إطلاق منصة "صوت خمسين مليون امرأة أفريقية" لتمكين نساء القارة اقتصاديا

أطلق جهاز تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة ومتناهية الصغر، بالتعاون مع مجموعة السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا "الكوميسا" منصة "صوت خمسين مليون امرأة أفريقية".





جاء ذلك في إطار تعزيز التعاون بين مصر ودول القارة الإفريقية في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، وتحت رعاية الأستاذة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وبحضور الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة، و المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وشارك في الملتقي "مالين بلومبرج" ممثل البنك الأفريقي للتنمية و"تشيليشى كابويبوى" سكرتير عام الكوميسا.





تهدف هذه المنصة الي تفعيل التواصل التجاري والصناعي بين ملايين النساء من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورائدات الأعمال بالقارة الإفريقية .





وقالت رئيسة المجلس القومي للمرأة إن هذه المنصة ستجمع ملايين النساء صاحبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورائدات الاعمال فى افريقيا فى مكان واحد، مؤكدة أنها خطوة هامة على طريق تحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة الافريقية تنفيذا لاهداف التنمية المستدامة، لافتة الى أن المجلس ممثل فى المنصة منذ بدء التفكير فيها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الحريصة على دعم وتمكين المراة الافريقية ايمانا منها بان تمكين المراة الافريقية هو تمكين للقارة بأكملها، موضحة أن الخطط والسياسات التي تقوم مصر بتنفيذها للارتقاء بمكانة المرأة ودورها في المجتمع على كافة الأصعدة على المستوى الوطني لا تتم بمعزل عن انتمائها الإفريقي .





وأوضحت رئيسة المجلس أن مصر شهدت في السنوات الست الماضية تقدماً إيجابياً ملحوظاً في مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين ، يرجع ذلك إلي الإدارة السياسية الداعمة والمساندة لقضايا المرأة و إلي ترجمة الحقوق الدستورية لها إلى قوانين و استراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية ، كما خصصت مصر محوراً للتمكين الاقتصادي للمرأة ضمن محاور الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التى اطلقتها بما يتوافق أهداف التنمية المستدامة، وقد اعتمد الرئيس عبد الفتاح السيسي هذه الاستراتيجية في عام 2017 ، التي تمثل خارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة ، كما تم توقيع بروتوكول تعاون هو الأول من نوعه على مستوى العالم بين الآلية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ممثل في المجلس القومي للمرأة وبين البنك المركزى حول الشمول المالى للمرأة.





وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن المجلس يولى اهتماماً كبيرا بدعم وتمكين المرأة اقتصاديا من خلال العديد من الانشطة التى يقدمها مركز تنمية مهارات المرأة ، والتى يهتم أن يدمج فيها المرأة من مختلف الدول الافريقية الشقيقه.





وألقى المهندس طارق شاش كلمة بالانابة عن الأستاذة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات اشارت فيها بأن مشاركة جهاز تنمية المشروعات في اطلاق منصة "صوت خمسين مليون امرأة أفريقية" يأتي وفقا لتوجهات الدولة بتعزيز التعاون الاقتصادي مع مختلف الدول الأفريقية وزيادة التبادل التجاري فيما بينها وفتح أسواق جديدة خاصة أمام منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة





وأوضحت جامع في كلمتها أن هذه المنصة تعد تتويجا لجهود الجهاز في التنسيق مع مختلف المنظمات والمؤسسات الرائدة في مجال التنمية الشاملة وتمكين المرأة بالدول الإفريقية وأهمها البنك الأفريقي للتنمية الذى يعتبر من أكبر وأهم الجهات الشريكة والمانحة حيث مول الكثير من الاتفاقيات والبرامج والمشروعات التنموية الكبيرة التى نفذها الجهاز في معظم محافظات الجمهورية منذ بداية إنشائه وحتى الآن وكذلك مجموعة الكوميسا.





وأضافت أن هذا المشروع هو أول منصة الكترونية تربط بين 50 مليون امرأة في مجال الأعمال التجارية داخل 38 دولة أفريقية، وسوف تسهم بشكل كبير وفعال فى تيسير نقل الأفكار والمعارف والمعلومات فيما بين صاحبات المشروعات و رائدات الأعمال في شتى أنحاء القارة الإفريقية. وأوضحت سيادتها أن جهاز تنمية المشروعات سيكون مسئولا عن إدارة المحتوى والمعلومات الخاصة بمصر على هذه المنصة.





وأكدت مالين بلومبرج ممثلة البنك الإفريقى للتنمية أن إطلاق المنصة يعد مبادرة واعدة للغاية فهى ستعمل على تعزيز الشمول المالى من جانب، ودعم التعاون وتقاسم المعلومات بين النساء من صاحبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورائدات الأعمال في مصر ونظيراتهن في الدول الإفريقية من جانب آخر. وأوضحت ممثلة البنك الأفريقي أن هذه المنصة من شأنها أيضا أن تحسن البيئة المواتية للنساء في مصر كما أعربت عن امتنانها من أن المنصة ستدار في مصر من خلال جهاز تنمية المشروعات الذى يتعاون معه البنك تعاونا وثيقا خاصة على مدار العقد الأخير.





واشارت تشيليشى كابويبوى سكرتير عام الكوميسا أن منصة صوت 50 مليون امرأة أفريقية ليست مجرد سوق للسيدات في مصر لعرض منتجاتهن أو التواصل مع من يقومون بشراء هذه المنتجات وحسب، وإنما تمثل مركزا يتيح المعلومات التى تمكنهن من الوصول إلى الخدمات المالية، والتدريب على إدارة الأعمال، ومحو الأمية المالية، ويقدم لهن أيضا النصائح والإرشادات المفيدة التى تتعلق بكيفية انخراطهن في أعمال الاستيراد والتصدير وأشارت الي ان الكوميسا قد قامت بتنفيذ هذه المنصة بتمويل من البنك الأفريقي للتنمية وصل الي 14 مليون دولار.