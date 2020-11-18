أجازت زواج المسلمة بغير المسلم.. كيف ردت المؤسسات الدينية على آمنة نصير؟

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في الساعات الأخيرة، خرجت آمنة نصير، أستاذة العقيدة بجامعة الأزهر، بتصريحات غريبة أثارت الجدل مما دفع عدد من المؤسسات الدينية للرد عليها بالأدلة القاطعة، وذلك حتى لا يرتبك الرأي العام بشأن تلك الواقعة.



وأكدت أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، عدم وجود أى نص قرآني يحرم زواج المسلمة من غير المسلم، ولكن ينبغى أن يكون من أهل الكتاب، مشيرة إلى أنه لا يوجد مشكلة في زواج المسلمة من غير المسلم، إذا طبق غير المسلم مع زوجته المسلمة، ما يطبقه المسلم مع زوجته المسيحية أو اليهودية، حيث لا يكرهها على تغيير دينها أو منعها من مسجدها، ولا يحرمها من قرآنها أو صلاتها.



وأوضحت أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، أنه فى حال زواج المسلمة من غير المسلم، فإن الأولاد سينتسبون للزوج، ولهذا كان رأى الفقهاء هو رفض زواج المسلمة من غير المسلم حتى لا تتسرب المسلمات إلى اليهودية والمسيحية.



شيخ الأزهر:

وبعد ذلك التصريح انتشر رأي هام لشيخ الأزهر أحمد الطيب بشأن الأمر، ويقول الإمام الطيب في رأيه: " الزواج في الإسلام ليس عقدًا مدنيًا كما هو الحال بغير الإسلام، بل هو رباط ديني يقوم على المودة بين طرفيه، والمسلم يتزوج من غير المسلمة كالمسيحية مثلا؛ لأنه يؤمن بعيسى عليه السلام، فهو شرط لاكتمال إيمانه، كما أن ديننا يأمر المسلم بتمكين زوجته غير المسلمة من أداء شعائر دينها، وليس له منعها من الذهاب إلى كنيستها للعبادة، ويمنع الزوج من إهانة مقدساتها؛ لأنه يؤمن بها؛ ولذا فإن المودة غير مفقودة في زواج المسلم من غير المسلمة".



وتابع: "بخلاف زواج المسلمة من غير المسلم، فهو لا يؤمن برسولنا محمد، ودينه لا يأمره بتمكين زوجته المسلمة- إن تزوجها- من أداء شعائر الإسلام أو احترام مقدساتها؛ لأن الإسلام لاحق على المسيحية؛ ولذا فهو يؤذيها بعدم احترام دينها والتعرض لرسولها ومقدساتها، ولذا فإن المودة مفقودة في زواج المسلمة من غير المسلم؛ ولذا منعها الإسلام".



دار الإفتاء:

وفي تعليقها على هذا الأمر، قالت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنه "لا يجوز للمسلمة أن تتزوج من غير المسلم وهذا الحكم الشرعي قطعي ويشكل جزءا من هوية الإسلام والعلة الأساس في هذه المسألة تعبدية، بمعنى عدم معقولية المعنى".





وأضافت دار الإفتاء: "فإن تجلّى بعد ذلك شيءٌ من أسباب هذا التحريم فهي حِكَمٌ لا عِلَل". وتابعت بالقول إن "الأصل في الزواج أنه أمرٌ إلهي وسرٌّ مقدس، وصفه ربنا تبارك وتعالى بالميثاق الغليظ، فقال تعالى: (وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا) [النساء: 21]".



وفي هذا السياق، قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر بالقاهرة، آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إن زواج المسلمة من غير المسلم من أشد المحرمات والدين الإسلامي يمنعه، مشددا على ضرورة وضع اعتبار للأمن القومي عند الحديث في مثل تلك الأمور.

