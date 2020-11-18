توفير اعتماد إضافي لربط 13 مدرسة جديدة على شبكة المياه والصرف ببني سويف

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 05:57 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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صّرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الاربعاء، بإنه تم توفير الاعتماد المطلوب "عن طريق وزارة التنمية المحلية" لسرعة الانتهاء من ربط عدد 13 مدرسة جديدة بالمحافظة على شبكة مياه الشرب والصرف الصحي، منها 3 مدارس بمركز ناصر، و4 مدارس في مركز ببا، و2 بالفشن و2 ببني سويف و2 بمركزي إهناسيا وسمسطا، وذلك في إطار الإجراءات المنفذة حتى يتسنى دخول تلك المدارس المنظومة التعليمية.

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الخاص بملفات ومستجدات الموقف التنفيذي بالخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي الحالي، والذي أعدتها الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، حيث أكدت عزة علي خالد مدير عام التخطيط أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ تمت مخاطبة وزارة التنمية المحلية لتوفير الاعتماد الإضافي المطلوب لتوصيل المرافق لتلك المدارس، وبالفعل تمت الموافقة على ذلك من قبل الوزارة، والذي اعتمدها المحافظ لصرف المبلغ، والذي يقدر بمليون و228 ألف جنيه لصالح شركة المياه الشرب للبدء في التنفيذ.

وفي ذات السياق كلف المحافظ التنفيذيين المعنيين، من إدارة التخطيط بديوان عام المحافظة وشركة المياه الشرب والصرف الصحي والتعليم، للتنسيق فيما بينهم لسرعة الانتهاء من أعمال ربط تلك المدارس وتوصيل الخدمة لها في أسرع وقت،خاصة بعد إتاحة الاعتماد اللازم لنهو تلك الأعمال،بما يحقق صالح العملية التعليمية وتقليل الكثافات والاستفادة من الدعم والاعتمادات الحكومية التي تم إنفاقها في هذا القطاع الحيوي.

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