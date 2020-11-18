ماتشينج بالأسود..إيمان العاصي مع ابنتها

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شاركت الفنانة إيمان العاصي صور جمعتها بابنتها وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت "العاصي" في الصور بملابس سوداء وارتدت ابنتها أيضا نفس اللون وذلك في أحدث جلسات تصوير لهم.





يذكر أن آخر أعمال إيمان العاصي مسلسل "بخط الإيد" مع أحمد رزق وسوسن بدر وميرنا نور الدين وخالد كمال محمد حاتم وأسماء جلال وصفاء جلال ومحمد محمود وآخرون، وإخراج شيرين عادل.