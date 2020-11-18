الإسكندرية للفيلم القصير يغلق باب استقبال الأعمال المشاركة

Advertisements





أعلن موني محمود المدير الفنى لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن غلق باب استقبال الافلام للدورته السابعة والمنتظر إقامتها مطلع عام 2021، مشيرا إلى أن عدد الافلام المقدمة للمشاركة وصل إلى 450 فيلم ما بين روائي، وثائقي، وتحريك، بخلاف أفلام الطلبة، بالرغم من قلة انتاج العام في مختلف دول المنطقة العربية بسبب جائحة كرونا.



وتكونت لجنة اختيار الأفلام وتصفيتها من النقاد (محمد احمد - دانيال تانيليان - محمد كسبر - داليا كمال).



ومن جهته أكد محمد محمود رئيس المهرجان إلى استمرار العمل هذا العام لفتح نافذته بشكل مختلف أمام صناع الافلام، وسعي الادارة لتحقيق مهرجان يليق بصناع الافلام القصيرة حول العالم العربي.



فيما رحب محمد سعدون، مدير المهرجان بدعم ومساندة محافظة الإسكندرية، وعلى رأسها المحافظ اللواء محمد الشريف حيث وعد خلال حفل ختام الدورة السادسة برعاية المحفل السينمائي الواعد بشكل أقوى لما لمسه من تأثيره الواضح خلال السنوات الماضية.



وكانت الدكتورة ايناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة قد أشادت بمهرجان الإسكندرية السينمائي للفيلم القصير، وخروجه بصورة مشرفة، مؤكدة أنها تتمنى أن يقام في الإسكندرية مهرجان للأفلام الروائية الطويلة بأيدي أبنائها لأن جمهور تلك المدينة يستحق.



يذكر ان "هيباتيا" هي الجائزة الرئيسية للمهرجان، وقد كرم الدورة الماضية الفنان إبراهيم نصر قبل أشهر من رحيله، وذلك تقديرا لمشواره الفني الحافل، كما كرم الفنانة سلوى محمد على والمنتج مارك لطفي.



مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير هو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية تحت رعاية وزارة الثقافة، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن المهرجان، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية.