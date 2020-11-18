موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام فى الدورى الإنجليزي

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 05:06 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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يحل فريق مانشستر سيتي ضيفا ثقيلا على نظيره توتنهام هوتسبير ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج يوم السبت القادم الموافق 21 نوفمبر الجاري.

وتقام مباراة مانشستر سيتي ونظيره توتنهام هوتسبير ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج فى تمام السابعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 1.

وكان السيتي قد تعادل امام ليفربول الجولة الماضية بهدف لكل فريق بينما توتنهام فاز على ويست بروميتش بهدف دون رد.

ويذكر أن مانشستر سيتي فى المركز العاشر برصيد 12 نقطة بينما توتنهام فى المركز الثانى برصيد 17 نقطة.

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