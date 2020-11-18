حملات وعقوبات.. تحذيرات حكومية جديدة من الموجة الثانية لكورونا

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تحذيرات جديدة، أطلقها مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، الذى عقد، اليوم الأربعاء، بشأن الموجة الثانية المحتملة من جائحة كورونا، وما تتطلبه من إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، لتفادى الانزلاق إلى منحنى خطير، من خلال زيادة حالات الإصابة والوفاة.



وجدد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، التأكيد على ضرورة التزام المواطنين بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، للتصدى لانتشار فيروس كورونا، مشددا على ضرورة قيام مختلف الجهات المعنية بتطبيق هذه الإجراءات بشكل صارم، فى مختلف مواقع العمل والإنتاج، وذلك في ضوء ما نشهده مؤخرا من زيادة فى عدد الإصابات.



وحذر رئيس الوزراء من أن الموجة الثانية من جائحة كورونا، التى ضربت دول عدة حول العالم، أكثر انتشارا وخطورة من سابقتها، ومن ثم، يجب العمل على تفادى الانزلاق إلى هذا المنحنى الخطير.



ووجه رئيس الوزراء بتشديد الحملات على الأماكن التى تخالف الإجراءات الاحترازية، وتطبيق العقوبات المقررة فى القانون، وقرارات رئيس مجلس الوزراء، فى هذا الشأن، كما وجه مدبولى الوزارات المختلفة باتخاذ ما تراه من إجراءات مناسبة، وفق ظروف وطبيعة عملها، لتخفيف التزاحم فى أماكن العمل، وإعطاء الأولوية فى ذلك للعاملين من أصحاب الأمراض المزمنة، على أن يكون لكل وزارة أو جهة حكومية الحرية والمرونة الكاملة لتحديد الأعداد، وفق ما تقتضيه ظروف العمل، وبما لا يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين.



يأتى ذلك، فيما تحرص وزارة الصحة والسكان، على متابعة تطبيق الإجراءات التى أقرتها الحكومة، للوقاية من فيروس كورونا، وزيادة عدد مستشفيات العزل، والتأكد من توافر الأدوية المستخدمة فى بروتوكولات علاج وزارة الصحة، إلى جانب القيام بحملات توعوية لتقديم النصائح والإرشادات، لمختلف فئات المجتمع، للوقاية من الفيروس، والحد من انتشاره.



وقدمت الوزارة عددا من الإرشادات للحماية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، تتمثل فى: البقاء فى المنزل، فى حالة ظهور أى أعراض، والاتصال بالخط الساخن، والتباعد الاجتماعى، بحيث لا تقل المسافة بين كل شخص وآخر، عن متر، والابتعاد عن التجمعات والأماكن المزدحمة لمنع انتقال العدوى من شخص لآخر، والتنظيف والتطهير المستمر للأسطح والأرضيات باستخدام المطهرات، للقضاء على أى عدوى ومنع انتقالها للأشخاص، وغسل الأيدى داخل وخارج المنزل، مدة لا تقل عن 20 ثانية، وارتداء الكمامة، للوقاية من انتقال العدوى من شخص لآخر، وبالتالى الحد من انتشار الفيروس.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 109 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافيين من الفيروس إلى 101288 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث باسم الوزارة، أنه تم تسجيل 275 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذى تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 111284 حالة من ضمنهم 101288 حالة تم شفاؤها، و6481 حالة وفاة.