صفقة الـ40 مليون.. فشل مفاوضات سيراميكا كليوباترا مع نجم الزمالك

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 04:59 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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توقفت مفاوضات سيراميكا كليوباترا مع محمد عواد، حارس مرمى نادي الزمالك، وذلك للظفر بخدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 

ووقع خلاف بين الطرفين على المقابل المادى الذى سيحصل عليه الحارس فى الموسم، وذلك هو السبب وراء تعثر المفاوضات وإتمام الصفقة.

 

وفي الوقت الحالي يبحث عواد عن عرض جديد للرحيل عن الزمالك، من أجل المشاركة بشكل أساسى لاستعادة الحالة الفنية العالية التى كان عليها قبل تجميده بالقلعة البيضاء.

 

وخرج محمد عواد من حسابات الجهاز الفنى للزمالك، فى ظل تألق محمد أبو جبل، الحارس الأساسى، وعودة جنش الذى ينافس بقوة من أجل استعادة مكانه بالتشكيل الأساسى بعد تعافيه من الإصابة، على الرغم من انضمامه للفريق في صفقة قياسية بلغت 40 مليون جنيه.

 

ولا يمتلك محمد عواد في الوقت الحالي أي عروض، خاصة بعد رفض نادي الإسماعيلي عودة اللاعب مرة أخرى إلى صفوف الدراويش بسبب مافعله قبل الرحيل عن جدران النادي.

 

ويستعد نادي الزمالك لملاقاة غريمه التقليدي نادي الأهلي ضمن فعاليات المباراة النهائية لمسابقة دوري ابطال افريقيا والمقرر إقامتها في السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

 

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