فحص طبي على هامش لنجم الأهلي على هامش مران الفريق

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 04:57 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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خضع محمود متولي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وتواجد متولي في مقر النادي بالجزيرة، حيث خضع اللاعب لفحص طبي تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق، للوقوف على مستجدات حالته الطبية. 

وأجرى متولي جراحة الرباط الصليبي مؤخرًا، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز، رئيس اللجنة الطبية بالنادي. 

ويستعد الأهلي حاليا لمواجهة فريق أبوقير للأسمدة، المحدد لها السبت المقبل على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

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