رئيس البرلمان العربي يُدين الهجوم الصاروخي على المنطقة الخضراء في بغداد

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 05:00 م
بوابة الفجر
دعاء جمال
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أدان عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي الهجوم الصاروخي الغادر الذي استهدف المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، وأسفر عن إصابة ومقتل عددٍ من الأشخاص.

 

 وأكد رئيس البرلمان العربي تضامن البرلمان العربي ووقوفه التام مع جمهورية العراق في حربها على الإرهاب والجماعات الإرهابية، ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي لهذه الجماعات الإرهابية التخريبية، مُشدداً على موقف البرلمان العربي الثابت والداعم لأمن واستقرار جمهورية العراق وسلامة مواطنيه ووحدة أراضيه والتصدي لأية جهة تحاول المساس بأمنه وسيادته والتدخل في شؤونه الداخلية لخلخلة الأمن والاستقرار فيه.

 

 وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تعازيه لجمهورية العراق رئيساً وبرلماناً وحكومةً وشعباً في ضحايا الهجوم الصاروخي الغادر والجبان، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

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