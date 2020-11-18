محاضرة نظرية مطولة للاعبي الأهلي.. ومصطفى شوبير ينتظم في تدريبات حراس المرمى

حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على عقد محاضرة نظرية مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.





شهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة أبو قير للأسمدة، المقرر لها السبت المقبل، في إطار منافسات دور الـ8 بمسابقة كأس مصر، بالإضافة إلى الحديث عن الوحدات التدريبية التي سيخضع لها اللاعبون في مران اليوم.



