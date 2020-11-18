الألومنيوم يفوز علي اهلي المنشأة في ثاني ودياته

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 04:55 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
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فاز فريق نادي الألومنيوم بقيادة حسين عبد اللطيف المدير الفني للفريق، على نظيرة فريق نادي اهلي المنشأة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم بملعب الاول في ثاني وديات الفريق الحمادي استعدادا لدوري القسم الثاني.

ونجح الجهاز الفني للالومنيوم بقيادة حسين عبد اللطيف في الدفع بجميع لاعبي الفريق، للوقوف على مستواهم قبيل انطلاق منافسات دوري القسم الثاني والمقرر انطلاقه يوم 26 نوفمبر الجاري، والتي يستهلها الفريق بمواجهة نادي الفيوم بنجع حمادي.

تقدم الألومنيوم في الشوط الاول بهدفين دون رد احرزهما مؤمن محسن، وطارق عمران، وتمكن اهلي المنشأة من إحراز هدف من ركلة جزاء عن طريق اللاعب باسم دنيا

ونجح الجهاز الفني للالومنيوم في ابرام 7 صفقات بضم كلا من علاء ماهر لاعب وسط مدافع الوطني السعودي، وابراهيم سعيد لاعب وسط نادي ديروط، وابو بكر محمد لاعب الإعلاميين، واحمد حمودي لاعب شبان قنا، وإيهاب محمد مدافع بترول أسيوط، وفاروق خالد لاعب وسط الداخلية،ومراد صبري مهاجم الاتصالات.

ويواجه فريق نادي الألومنيوم غدا الخميس، نظيره فريق نادي الشبان المسلمين بقنا، علي نلعب الألومنيوم في ثالث الوديان التي يجريها الفريق قبل انطلاق منافسات المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني

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