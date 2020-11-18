الأردن تحدد سقوفا سعرية لبعض اصناف الخضار

حددت وزارة الصناعة والتجارة والتموين سقوفا سعرية لبعض أصناف الخضار، بسبب ارتفاع أسعارها بشكل غير مبرر ومبالغ.





واستناداً للقرار تم تحديد سقوف سعرية لمواد البندورة والخيار والكوسا والبطاطا بمقدار 60 قرشا للكيلو وللباذنجان 50 قرشا للكيلو.





واوضحت الوزارة، في بيان أنه سيتم إعادة النظر بالقرار والسقوف السعرية بحسب المتغيرات التي تطرأ على السوق، داعية المواطنين للإبلاغ عن شكاوى الأسواق ومخالفة السقوف السعرية المحددة لبعض اصناف الخضار على هاتف رقم 065661176 وعلى الواتس اب على رقمي 0795556855 و0795629722.







