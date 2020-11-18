الأردن تحدد سقوفا سعرية لبعض اصناف الخضار
الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 05:17 م
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حددت وزارة الصناعة والتجارة والتموين سقوفا سعرية لبعض أصناف الخضار، بسبب ارتفاع أسعارها بشكل غير مبرر ومبالغ.
واستناداً للقرار تم تحديد سقوف سعرية لمواد البندورة والخيار والكوسا والبطاطا بمقدار 60 قرشا للكيلو وللباذنجان 50 قرشا للكيلو.
واوضحت الوزارة، في بيان أنه سيتم إعادة النظر بالقرار والسقوف السعرية بحسب المتغيرات التي تطرأ على السوق، داعية المواطنين للإبلاغ عن شكاوى الأسواق ومخالفة السقوف السعرية المحددة لبعض اصناف الخضار على هاتف رقم 065661176 وعلى الواتس اب على رقمي 0795556855 و0795629722.
حررت فرق الرقابة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين 93 مخالفة تموينية بحق محلات تجارية لعدم التزامها بالسقوف السعرية المحددة لبعض أصناف الخضار.
وقال الناطق الإعلامي للوزارة ينال البرماوي في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إن عدد الشكاوى الواردة لمكتب شكاوى مديرية مراقبة الاسواق والتموين خلال الفترة من 10 نوفمبر حتى امس باستنثاء أيام الحظر الشامل بلغ 125 شكوى، غالبيتها من ارتفاع اسعار الخضار وعدم التزام بعض المحلات بالسقوق السعرية المحددة لبعض الأصناف، موضحا أن جميع الشكاوى جرى تحويلها للرقابة والتحقق منها وتحرير مخالفات بحق المنشآت المخالفة.