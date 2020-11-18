ضمن 10% من علماء العالم.. ترقية عضو هيئة تدريس بحاسبات بني سويف لدرجة "الأعلى"

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 04:50 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
Advertisements

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الاربعاء، عن ترقية الدكتور كريم كمال عبد الغنى عضو هيئة التدريس بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالجامعة إلى درجة "عضو أعلى" senior Member بعد ورود خطاب للجامعة من معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) وهو من أكبر جهات العالم في اعتماد أبحاث ومؤتمرات مجالات علوم الحاسب والهندسة.

وقال الدكتور منصور إن ترقية عضو هيئة التدريس إلى درجة senior Member يعد أعلى درجة من درجات المعهد، وتكون الترقية بناءا على أداء العضو وخبراته التراكمية في مجالات التدريس والبحث العلمي والأنشطة العلمية المختلفة.

وأوضح رئيس الجامعة أن عدد العلماء الذين حصلوا على هذه الترقية ١٠% فقط حول العالم وفقا للخطاب المرفق، موجهًا الشكر للدكتور كريم كمال على هذا الإنجاز الذي ساهم في رفع التصنيف الدولي للجامعة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافظة بني سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف بني سويف

أخبار تهمك

رباعي ريال مدريد يشارك في التدريبات

منذ حوالي 4 ساعات

أسامة نبيه: أواجه الزمالك بعدد قليل من اللاعبين

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل - ظهور نتيجة مسحة كورونا الخاصة بـ "صلاح والنني"

منذ 41 دقيقة

نجم الزمالك يقترب من الانتقال إلى البنك الأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

ريال مدريد يفتح التحقيق في "طرد" جناح برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل .. انخفاض جديد لسعر الدولار بالبنوك المصرية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ يوم

الزمالك يقترب من حسم صفقة قوية

منذ حوالي 8 ساعات

هاني الناظر يصدم الجميع بتطور خطير لفيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

موسيماني يُحدد بديل نجم الأهلي في حال غيابه عن نهائي إفريقيا

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يغيب شهرًا كاملًا بسبب الإصابة

منذ حوالي 19 ساعة

عرض جديد من الأهلي لانقاذ صفقة بيكهام

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة الـ40 مليون.. فشل مفاوضات سيراميكا كليوباترا مع نجم الزمالك

منذ ثلث ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يتحدث عن الموجة الثانية لكورونا

منذ ساعتين و 24 دقيقة

نجوم ألمانيا يطالبون بتغييرات بعد الهزيمة الثقيلة أمام إسبانيا

منذ ساعتين و 45 دقيقة

الأهلي يُجيب.. هل يغيب محمد هاني عن نهائي أبطال أفريقيا ؟

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

مجلس جامعة بني سويف يوافق على ترقية 14 عضو هيئة تدريس

ترقية 24 عضو هيئة تدريس بجامعة بني سويف.. تعرف على الأسماء

رئيس جامعة بني سويف: إضافة "الذكاء الاصطانعي" لمسمى كلية الحاسبات

بالأسماء.. مجلس جامعة بني سويف يوافق على ترقيات 29 عضو هيئة تدرس

مجلس جامعة بني سويف يوافق على ترقية 26 عضو هيئة تدريس

مجلس جامعة بني سويف يوافق على ترقية 23 عضو هيئة تدريس

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:20 م

عاجل .. انخفاض جديد لسعر الدولار بالبنوك المصرية

نجم الزمالك يقترب من الانتقال إلى البنك الأهلي

04:04 م

هاني الناظر يصدم الجميع بتطور خطير لفيروس كورونا

08:46 م

ريال مدريد يفتح التحقيق في "طرد" جناح برشلونة

01:17 م

موسيماني يُحدد بديل نجم الأهلي في حال غيابه عن نهائي إفريقيا

03:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»