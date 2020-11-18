أسرة الشهيد "عصر" تطلب إطلاق أسمه على مدرسة مشتهر الصناعية

Advertisements

أعلنت أسرة الشهيد اللواء ياسر عصر الذي استشهد صباح أمس الثلاثاء، خلال السيطرة على حريق نشب بمحطة مترو الأنفاق "مسرة" بالقاهرة، أنهم تقدموا بطلب للواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، لإطلاق أسم الشهيد على مدرسة مشتهر الثانوية الصناعية، كتكريم من المحافظة لروح الشهيد الذي ضحى بنفسه لإنقاذ العشرات من الأرواح.



وأوضحت الأسرة، أن محافظ القليوبية أبدى موافقته، مؤكدًا أن الشهيد ضحى بنفسه لإنقاذ الكثير من الأرواح، ولابد من التكريم اللائق له، كما أنه سيجرى عرض الطلب على أقرب مجلس تنفيذي، ومن المؤكد أنه سينال موافقة الجميع تخليدا لذكرى الشهيد الراحل.