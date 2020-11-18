ميت خاقان يفوز على الشهداء 3-2 ودياً





أحرز هدفي الشهداء محمد نبيل ميسى بعد تصويبة محمود سمير تصدى لها الحارس ووضعها ميسي في المرمى، وسجل الهدف الثاني المهاجم الصاعد محمود سمير.









ويتولى تدريب فريق الشهداء جهاز فني جديد بقيادة سعيد سبيكة ومحمود السندبيسى وعادل جاب الله مدربا للحراس، وتامر القفل إداري، وعلي قنعر مدير الكرة ورئيس لمجلس الإدارة.

حقق فريق ناشئين نادي ميت خاقان فوزا وديا على حساب ضيفه الفريق الأول للشهداء أحد أندية القسم الرابع، بنتيجة 3-2 استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد من القسم الثالث.