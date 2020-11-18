عاجل - ظهور نتيجة مسحة كورونا الخاصة بـ "صلاح والنني"

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 04:39 م
بوابة الفجر
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أجرى محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الانجليزي، اليوم، الثلاثاء، مسحة جديدة للكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، إلا أن نتيجتها جاءت إيجابية.

كما أجرى أيضًا محمد النني نجم المنتخب وارسنال الانجليزي مسحة ثانية أكدت نتائجها إيجابية حالته، حيث تتم متابعة حالتهما أولا بأول بمعرفة الكابتن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية رئيس بعثة المنتخب العائدة من توجو والدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب.

وكان المنتخب المصري قد حقق الفوز في الجولة الثالثة والرابعة على منتخب توجو 1-0 و 3-1 في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا بالكاميرون.

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