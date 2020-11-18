بعثة منتخب البرازيل الأولمبي تتتناول وجبة الكشري قبل مغادرة القاهرة

حرصت بعثة المنتخب الأولمبي البرازيلي، على تناول وجبة الكشري المصري، داخل أحد مطاعم القاهرة، قبل العودة إلى بلادهم.

وجاء تناول اللاعبين والبعثة البرازيلية، لوجبة الكشري بعد طلب من أفراد البعثة، وحرصهم على تذوق الأكلة الشعبية عقب مواجهة المنتخب الوطني وديًا.

وكان المنتخب الوطني الأولمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني، حقق الفوز على المنتخب البرازيلي، بهدفين مقابل هدف وحيد، بالمباراة التي أقيمت وديًا استعدادًا لاولمبياد طوكيو.

وحقق الفراعنة الصغار هدف الوصول إلى الأولمبياد، عقب التتويج ببطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والتي أقيمت بالقاهرة منتصف العام الماضي.